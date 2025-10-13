Giovedì pomeriggio consiglio comunale a Ladispoli: temi, bilancio ed edilizia • Terzo Binario News

Il presidente del Consiglio comunale, Carmelo Augello, informa i cittadini che è stata convocata la massima assise civica di Ladispoli, in seduta pubblica in sessione straordinaria di prima convocazione per il giorno 16/10/2025 ore 17:30 e in seconda convocazione per il giorno 16/10/2025 ore 18:00 presso la sede municipale, in piazza Giovanni Falcone.
All’ordine del giorno:
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 ED ADEGUAMENTO DEL DUP
2025/2027.
RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA’ DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA
LETT. A), DEL D. LGS. 267/2000, DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 181/2025 E DAL CONSEGUENTE DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEL CTU EMESSI DAL TRIBUNALE DEL LAVORO DI CIVITAVECCHIA, CON VARIAZIONE AL BILANCIO
ACQUISTO DEL TERRENO IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL FOGLIO 73 PARTICELLA N. 27 SUPERFICIE COMPLESSIVA 48.935,00 MQ CATASTALI (BOSCO DI PALO/PARTE).
“PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO (L.R. 22/1997) IN VARIANTE AL VIGENTE PIANO REGOLATORE (P.R.G.) PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI AREE IN ZONA CENTRO CIVICO – VIA SIRONI”. ESAME OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI.