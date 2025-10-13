 Gaza Freedom Cup 2025 ai campetti di via Firenze a Ladispoli • Terzo Binario News

Gaza Freedom Cup 2025 ai campetti di via Firenze a Ladispoli

Ott 13, 2025 | Ladispoli, Politica, Sport

Gaza FC 2025 (1)

ll Comitato per la Pace in Palestina di Ladispoli e Cerveteri presenta: Gaza Freedom Cup 2025
Sabato 18 ottobre a Ladispoli!

Una giornata di sport e solidarietà per resistere, sostenere e restare umani.

Sei squadre si sfideranno in un torneo di calcio a 5 dedicato a tutti i bambini palestinesi che non potranno mai più giocare.

Durante l’evento ci saranno degli stand con Gaza Cola, bandiere🇵🇸, libri e artigianato palestinese per contribuire alla raccolta fondi.

Gaza Freedom Cup Sport, cultura e resistenza per la pace.

Campo comunale di calcio a 5 di Ladispoli (Rm)
Dalle ore 11.00 alle 18.00 VIA FIRENZE – Ladispoli (Rm)