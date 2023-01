Giovedì dell'Archeologia, a Civitavecchia in biblioteca si parla di Vulci • Terzo Binario News

In biblioteca a Civitavecchia giovedì si parla del porto di Vulci, appuntamento per il ciclo promosso dal Museo Archeologico alle 17, in piazza Calamatta.

Gli incontri culturali de “I giovedì dell’Archeologia” ospitano la presentazione di un volume della serie dei Quaderni Vulcenti, editi da Antiqua Res Edizioni: “Regisvilla. Scavi e Ricerche (1968 – 1983)” di Carlo Regoli, dedicato alla ricostruzione delle indagini archeologiche e allo studio delle strutture e dei materiali rinvenuti nel sito costiero di Regisvilla (Montalto di Castro, VT), oggetto di scavi tra il 1977 e il 1980 da parte dell’Istituto di Topografia Antica dell’università La Sapienza di Roma. Oltre a queste ricerche, edite solo in parte, sono state riesaminate tutte quelle attività che hanno interessato l’area, come ricognizioni di superficie e recuperi di emergenza, testimoniate da documenti d’archivio databili tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Ottanta.