Gioco d'azzardo, il Movimento per la Vita di Civitavecchia esorta i sindaci ad applicare le regole regionali per limitarlo • Terzo Binario News

L’associazione ringrazia il Vecovo per aver espresso la sua preoccupazione in occasione della Marcia della Pace

Il Movimento per la vita di Civitavecchia ringrazia il Vescovo di Civitavecchia Mons. Gianrico Ruzza per aver espresso – in occasione della marcia per la Pace di Domenica scorsa – la propria preoccupazione in merito al diffondersi del gioco d’azzardo nella nostra città, specie tra i giovani, a rischio ludopatia.

Oltre a rappresentare un problema di salute, essa ha ricadute devastanti sulla vita di relazione, sulla vita professionale dell’individuo, sulla capacità di apprendimento per i ragazzi e prosciuga le risorse economiche delle famiglie.

Nel 2017 a Civitavecchia sono stati spesi complessivamente oltre 87 milioni di euro in giochi, videolotterie e slot, per cui la spesa media (considerando circa 52.000 abitanti in città) , è stata di 1650 euro pro capite (si tratta di un conteggio per difetto, in quanto include tutti gli abitanti, compresi bambini e neonati) : da ciò si evince che ogni cittadino nel gioco d’azzardo, impegna (e perde) circa il 7 per cento del proprio reddito.

Di fronte ad un fenomeno dalle conseguenze così devastanti per i giovani e le famiglie, ci sono costi anche per lo Stato, che – pur avendo avuto incassato, nel 2021,8 miliardi e 413 milioni di euro dal gioco d’azzardo – deve predisporre le cure per la ludopatia e le patologie correlate, quali le depressioni, le condotte suicidarie e deve pensare a dirimere, anche in sede giudiziaria, i conflitti intrafamiliari. Crediamo che uno Stato serio e responsabile – e ci rivolgiamo ai politici nazionali – debba promuovere, anzitutto, la salute ed il benessere economico dei propri cittadini, con attenzione ai giovani, regolando il proliferare delle sale giochi e limitando le concessioni ai siti di gioco on line (che hanno bassissime tassazioni e sono scarsamente gestibili e controllabili ), promuovendo per quanto possibile la dismissione delle slot machines sul territorio nazionale, per la salvaguardia delle persone fragili e delle famiglie.

Ai Sindaci del nostro territorio, chiediamo di applicare le nuove norme della Regione Lazio, entrate in vigore il 13 gennaio di quest’anno ( introdotte con la Legge dell’11 agosto 2022 che ha modificato Legge regionale n. 5/2013 ), definendo le nuove fasce orarie delle sale slot e vigilando sul rispetto dei nuovi limiti previsti : è essenziale limitare, specie nelle ore notturne, l’accesso alle macchinette mangiasoldi, imponendo le interruzioni dal gioco e le altre prescrizioni- Ricordiamo che molti locali, fino a pochi giorni fa, erano aperti 24 ore su 24, con danni gravissimi per il giocatore patologico, che perde ogni riferimento temporale reale.

Chiediamo alle forze dell’ordine della città e del territorio, nelle more della definizione – da parte dei Sindaci – delle fasce orarie di interruzione dell’attività degli apparecchi da gioco indicati all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del r.d. 773/1931, il controllo sui seguenti orari di chiusura della sale giochi, prescritti dalla nuova legge:

“a) per dodici ore giornaliere complessive, di cui dieci ore consecutive nella fascia notturna e di ingresso scolastico, dalle ore 23:00 alle ore 09:00, e due ore nella fascia diurna di uscita dalle scuole, dalle 12:30 alle 14:30, per gli esercizi aventi attività esclusiva o prevalente differente dal gioco regolamentato e nei quali non è vietato l’accesso ai minori;b) per otto ore giornaliere complessive e consecutive, dalle ore 02:00 alle ore 10:00, per gli esercizi aventi il gioco regolamentato quale attività esclusiva o prevalente e nei quali è vietato l’accesso ai minori.”

Il Movimento per la Vita di Civitavecchia, plaude, inoltre, a tutte quelle iniziative svolte nelle scuole e curate da esperti a favore degli studenti, come quella dell’associazione “Il Ponte”, che, da un’indagine, ha verificato un gran numero di giovani tra i 13 ed i 19 anni dipendenti dal gioco d’azzardo, e quella del Ser.d. della Asl Roma 4 , che ha realizzato un programma di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo, impegnando diverse figure professionali specializzate. L’auspicio e che dalla sinergia tra Comune, Volontariato e Asl Roma 4 possano svilupparsi ulteriori progetti di prevenzione e un vademecum – da distribuire in città – dove siano illustrati tutti i rischi del gioco d’azzardo e le strutture dedicate alla prevenzione e cura del fenomeno.