Giorno della Memoria, tante iniziative in programma a Bracciano • Terzo Binario News

L’amministrazione comunale vuole celebrare la giornata della memoria di quest’anno aprendo una riflessione assieme a tutta la comunità. Per questo ha patrocinato alcuni eventi che offriranno spunti di riflessione attraverso parole, immagini e musica per dare a tutti i cittadini spazi collettivi ma anche personali per coltivare riflessioni su ciò che è stato, ma che possano riverberarsi nella quotidianità.

Venerdì 26 Gennaio alle ore 18:00 presso il teatro Charles de Foucauld si terrà una conversazione con Stefano Piperno, autore del libro “Perché ci siamo salvati”. Si tratta di un dibattito organizzato da Generazione musica, patrocinato dal Comune di a Bracciano.

Sabato 27 gennaio alle 10:30 presso l’Archivio storico di Bracciano si terrà invece l’incontro “polvere nel vento”: letture e riflessioni per non dimenticare e nell’occasione si inaugurerà la mostra “Frammenti di memoria” Mostra documentaria sulle deportazioni nazifasciste. Entrambi gli eventi sono organizzati dall’ANPI di Bracciano e patrocinati dal Comune di Bracciano.

Infine Sabato 27 Gennaio alle ore 21:00 presso il teatro Chatles de Foucauld spazio alla musica con il “Concerto della memoria” Organizzato da Generazione musica e patrocinato dal Comune di Bracciano (ingresso a offerta minima di 10€ – gratuito per minori).

Vari linguaggi si alterneranno dunque per dare voce al ricordo e renderlo vivido nella riflessione presente.