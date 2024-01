Auto si ribalta in via di Zambra a Cerveteri, illesa la conducente • Terzo Binario News

Momenti di apprensione questa mattina in via di Zambra a Cerveteri, il lungo tratto di strada che collega il centro abitato della città alla via Aurelia.

Una automobile infatti si è ribaltata finendo ai bordi della strada. Sul posto, era presente la Protezione Civile comunale di Cerveteri, che ha immediatamente prestato soccorso alla conducente, tranquillizzandola e rimanendo al suo fianco.

Fortunatamente, secondo quanto riportato dalla Protezione Civile, la signora è rimasta illesa. Sul posto è stata chiamata anche la Polizia Locale di Cerveteri.