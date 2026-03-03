Giornata della Donna, a Civitavecchia si celebra con un tè dedicato a Jane Austen • Terzo Binario News

Dal coordinamento dei Gruppi di lettura del comprensorio l’invito per domenica 8 marzo, dalle 17, al Parco Spigarelli di San Gordiano

Un modo decisamente originale e molto British per celebrare la Giornata dell’8 marzo a Civitavecchia, omaggiando una donna che è stata capace di creare, oltre 200 anni fa, personaggi femminili consapevoli, autrici del proprio destino, a dispetto di quanto imponeva la società del suo tempo. Una scrittrice amata da generazioni in tutto il mondo e che ha ispirato e continua ad ispirare saggi, romanzi, film e serie tv.

L’idea è del Coordinamento dei Gruppi di lettura del comprensorio, tra Civitavecchia, Santa Marinella e Tolfa, che ha organizzato un vero tè open air al parco Yuri Spigarelli, nel quartiere di San Gordiano. I partecipanti porteranno tovaglia, cuscino, tazza e magari pure qualche dolcetto, il bar provvederà al tè e poi, dalle 17, chi lo vorrà avrà la possibilità di leggere brani dai libri della Austen o fare interventi sempre ispirati alla grande romanziera inglese.

L’iniziativa – aperta a tutti – vede la partecipazione dei gruppi di lettura civitavecchiesi Pagine di Cioccolata, Dettagli, Giunti al Punto, Cosamileggoggi, Biblioteca Cialdi e di Santa Marinella EquiLibri e da Tolfa inChiostro.