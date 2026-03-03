Comitato Castello: "Santa Marinella senza sindaco ma le sorti di Santa Severa sembrano segnate" • Terzo Binario News

“Santa Marinella non ha ancora eletto il nuovo sindaco e consiglio comunale ma le sorti del Castello sembrano segnate.

Il Museo del Mare e della navigazione antica chiuderà definitivamente i battenti il 31 di marzo. La Commissaria ha prorogato la convenzione con Coopculture fino a quella data ma con soli 10.000 euro, per cui Coopculture attualmente apre i Musei solo il fine settimana (venerdì, sabato e domenica).

Nel frattempo, Laziocrea ha aperto una biglietteria per Rocca e Torre Saracena per le visite settimanali. Il 16 febbraio l’ex assessore alla Cultura Vinaccia e l’ex consigliera Di Liello avevamo chiesto alla Commissaria l’impegno che la biglietteria per visitare l’intero polo museale rimanesse in mano al Comune, come del resto era stato scritto nella bozza di Convenzione con Laziocrea elaborata dalla Commissione consiliare per il Castello, presieduta da Paola Fratarcangeli. In occasione di quell’incontro la Commissaria aveva assicurato che avrebbe inoltrato la bozza di Convenzione a Laziocrea con la biglietteria in mano al Comune, come avviene da Trent’anni.

Chiediamo alla Commissaria: è stata poi inoltrata quella convenzione? Come intende la Commissaria garantire il servizio museale dopo il 31 marzo ed in periodo Pasquale? Il Comitato ritiene che sia necessario muoversi immediatamente per affidare i Musei del Castello alla Multiservizi a carattere temporaneo, trovando le soluzioni più consone per scongiurare la sospensione del servizio pubblico. Chiediamo alla Commissaria quando intenda incontrare il Comitato per il Castello, che ha inoltrato una richiesta d’incontro il 20 febbraio. Chiediamo infine alle forze politiche, in campo per le elezioni, cosa stiano facendo e cosa intendano fare per scongiurare che, pezzo dopo pezzo, il Comune venga definitivamente estromesso dal Castello di S. Severa, seguendo a ruota le botteghe artigiane. Il Comitato non intende mollare e annuncia una determinata mobilitazione con l’organizzazione di un’assemblea pubblica in cui saranno invitati la Commissaria e i Candidati a Sindaco di tutte le forze politiche”.

Comitato Castello Santa Severa