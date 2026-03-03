Incendi d'auto a Civitavecchia e Santa Marinella • Terzo Binario News

Stamani alle ore 7.50 i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in via Apollodoro per incendio autovettura.

Per cause in corso di accertamento una vettura di media cilindrata, alimentata a GPL, ha preso fuoco, minacciando le auto parcheggiate nelle immediate vicinanze.

Gli uomini della Bonifazi giunti rapidamente sul posto hanno estinto le fiamme preservando le abitazioni e vetture.

Immediatamente dopo la messa nm sicurezza dell’area circostante, l’equipaggio della 17A veniva dirottato in via delle Colonie a Santa Marinella per un altro incendio d’auto.

I Vvf di Civitavecchia sono giunti sul posto anche con l’autobotte AB17 per aver rapidamente ragione delle fiamme. Anche in questo caso i Vigili del fuoco sono riusciti a spegnere rapidamente le fiamme facendo si che le altre auto e le strutture abitative adiacenti non venissero lambite dalle stesse. Non si è registrato nessun ferito. Forze dell’ordine presenti sul posto per i rilievi del caso.