Giornata del Microchip a Tolfa: 80 cagnetti censiti • Terzo Binario News

Emergenze Pelose: “Un numero inatteso”

“Giornata all’insegna dei nostri amici a quattro zampe. Nel giorno della festa delle donne, il Comune e l’Università Agraria di Tolfa, hanno voluto inaugurare il Dog Park, e noi non potevamo mancare. Giornata organizzata in poco tempo, ma i numeri ci hanno sorpreso.

Siano arrivati a 80 chip, cifra inimmaginabile anche perché l’evento è stato aperto appena 10 giorni fa.

Una nota di ringraziamento per Laura Pennesi per averci voluto, e Asd Tolfa Calcio nella persona di Marcello Smacchia per l’accoglienza che ci hanno dato fornendoci i loro uffici, nonché la logistica e l’assistenza tecnica impeccabile! Grazie Mille! Non possiamo poi dimenticare Monica e Lorenzo presenza ormai quasi costante ai nostri eventi!”

Emergenze Pelose