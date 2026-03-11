Tolfa di rimonta: 2-1 all'Alatri in semifinale di Coppa Italia Promozione • Terzo Binario News

Vittoria in rimonta del Tolfa che grazie al 2-1 ottenuto allo Scoponi parte con un piccolo vantaggio nella sfida di Alatri fra due settimane nella semifinale di andata di Coppa Italia Promozione.

Al cospetto dell’undici ciociaro, che comanda girone D di Promozione con 5 punti di vantaggio sul San Basilio secondo (che il Tolfa conosce bene per averlo affrontato due volte e superato nei quarti di finale della competizione infrasettimanale), i collinari hanno offerto una prestazione di livello sebbene l’inizio sia stato sofferto.

La gara si sblocca già al 4’ con un cross da calcio d’angolo dalla destra (contestato dai padroni di casa), deviazione di De Clementi e inserimento puntuale di Moriconi.

Però i biancorossi non si scompongono: iniziano a produrre gioco e pervengono al pareggio al 29’ trova il pareggio grazie al diagonale preciso di Monteneri dalla distanza con la palla che fa sponda con il palo prima di entrare.

Per l’esterno difensivo, la seconda rete in tre giorni, dopo quella di testa valsa il successo sul Ladispoli in campionato. Poco prima dell’intervallo, il punto del sorpasso: al culmine di una splendida azione Nuti, Pasquini e Bernardini con quest’ultimo in veste di centroboa pallanotistico che difende palla spalle alla porta e serve Colace, che insacca il 2-1. Nel secondo tempo il copione non cambia: Tolfa sempre in propulsione offensiva. Al 23’ grande occasione con cross di Manuel Vittorini, colpo di testa di Bernardini sul palo e sulla respinta lo stesso Bernardini manda incredibilmente fuori da un metro. Tre minuti più tardi ancora collinari pericolosi da calcio d’angolo con un colpo di testa di Salvato, palo interno e palla che torna in campo. Nel finale, con i cambi da entrambe le parti, la partita cala di ritmo. Al 43’ ottimo intervento del portiere De Clementi che nega il pareggio agli ospiti e in vista della sfida di ritorno, custodisce il gol di vantaggio che diventa un tesoretto da custodire.

Felice il direttore sportivo tolfetano Marcello Smacchia. «Chi è stato alla Pacifica, ha assistito a una delle più belle del Tolfa Calcio: una grande squadra che ha dominato in lungo e in largo la capolista del girone D. Avremmo meritato almeno il 3-1 se non qualcosa in più. Complimenti a tutti: la squadra è stata forte, coriacea, determinata, ha giocato con cuore e voglia e ha cercato questa vittoria fino alla fine, meritandola pienamente. Gli spettatori presenti allo Scoponi hanno potuto gioire per una prestazione straordinaria. Una partita che questo pubblico meraviglioso ha meritato di vedere. Ora testa alla prossima sfida di domenica in trasferta a Pianoscarano, scontro diretto fondamentale per il terzo posto. Ancora complimenti a tutti.

Con questo spirito, l’obiettivo è chiaro: centrare una finale che sarebbe davvero ultra-meritata» la conclusione di Smacchia.

Tolfa: De Clementi, Colace (34’st Christian Vittorini), Monteneri (42’st Costa), Bevilacqua, Selvaggio, Salvato, Manuel Vittorini, Nuti, Bernardini (44’st Paolessi), Pasquini, Quinti (42’st Ficorella). A disp. Di Camillo, Roccisano, Benedetti, Scocco, Ianari. All. Emiliano Cafarelli.

Alatri: Bianco (12’st Mattei), Comelles (19’st Sossai), Moriconi, Pennacchia (12’st Provaroni), Cieri, Frezza, Spada, Lalli, Laghigna (29’st Da Conceicao), Movila (29’st Carlini), Piscopo. A disp. Mancini, Magnolia, Calcagni, Graziani.

All. Francesco Pippnburg.

Arbitro Alessandro Gabriel Socea di Aprilia.

Reti: 4’pt Moriconi (A), 31’pt Monteneri (T), 43’pt Colace (T).