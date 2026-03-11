Tolfa, il consigliere Angelo Simonelli aderisce ad "Italia Viva" • Terzo Binario News

Marietta Tidei e Francesco De Santis: “Casa Riformista si rafforza in collina”
“Diamo il benvenuto ad Angelo Simonelli, consigliere comunale di Tolfa e stimato
professionista, che ha scelto di aderire a Italia Viva condividendo un’idea di politica
fondata su pragmatismo, responsabilità amministrativa e attenzione concreta ai territori. Il
suo ingresso rappresenta un segnale importante per rafforzare la presenza del progetto
riformista sul territorio e per costruire uno spazio politico sempre più aperto e radicato
nelle comunità locali” dichiarano la capogruppo di Italia Viva in Regione Lazio Marietta
Tidei e il coordinatore di Italia Viva della provincia di Roma Francesco De Santis.
“Il contributo di Simonelli sarà prezioso per rafforzare il dialogo con il territorio di Tolfa e
con l’intero comprensorio, in una fase in cui è sempre più necessario mettere al centro
competenza amministrativa, concretezza e spirito riformista. Continueremo a lavorare per
costruire una casa politica aperta, capace di aggregare energie civiche e amministrative e
di dare voce a chi crede in un centrosinistra moderno e riformatore” – concludono Tidei e
De Santis.