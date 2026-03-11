Tolfa, il consigliere Angelo Simonelli aderisce ad "Italia Viva" • Terzo Binario News

Marietta Tidei e Francesco De Santis: “Casa Riformista si rafforza in collina”

“Diamo il benvenuto ad Angelo Simonelli, consigliere comunale di Tolfa e stimato

professionista, che ha scelto di aderire a Italia Viva condividendo un’idea di politica

fondata su pragmatismo, responsabilità amministrativa e attenzione concreta ai territori. Il

suo ingresso rappresenta un segnale importante per rafforzare la presenza del progetto

riformista sul territorio e per costruire uno spazio politico sempre più aperto e radicato

nelle comunità locali” dichiarano la capogruppo di Italia Viva in Regione Lazio Marietta

Tidei e il coordinatore di Italia Viva della provincia di Roma Francesco De Santis.

“Il contributo di Simonelli sarà prezioso per rafforzare il dialogo con il territorio di Tolfa e

con l’intero comprensorio, in una fase in cui è sempre più necessario mettere al centro

competenza amministrativa, concretezza e spirito riformista. Continueremo a lavorare per

costruire una casa politica aperta, capace di aggregare energie civiche e amministrative e

di dare voce a chi crede in un centrosinistra moderno e riformatore” – concludono Tidei e

De Santis.