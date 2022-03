Giornata dei Patrioti, convegno di Azione Studentesca Civitavecchia - Terzo Binario News

In occasione della giornata dei Patrioti di Civitavecchia, prevista ed istituita dallo Statuto del Comune di Civitavecchia, Azione Studentesca organizza un convegno.

Nell’incontro si ripercorreranno i fatti storici e le gesta eroiche di illustri cittadini che si sono contraddistinti nei rispettivi settori di attività o che abbiano ricevuto particolari riconoscimenti al valor militare o civile.

Il Gen. Daniele Di Giulio, relatore appassionante ed autore di significativi approfondimenti sul tema, proporrà una serie di ricerche su Raul Di Gennaro (foto con Ciampi) Parà della Folgore contraddistintosi nella leggendaria battaglia di El Alamein; Giacinto Bruzzesi, e tanti altri.

Il Generale Di Giulio, dopo aver ascoltato e risposto alle domande dei ragazzi, dedicherà una particolare riflessione sulla situazione dell’attuale conflitto Russo-Ucraino. L’iniziativa, nel rispetto delle vigenti normative, sarà ovviamente riservata ai possessori di green pass. Per lo stesso motivo, i posti in sala saranno limitati.

L’iniziativa si svolgerà nella sede Fratelli d’italia di Via Carducci 30 a partire dalle ore 17 di Venerdì 18.