Elezioni Ladispoli, Grando in tour fra i quartieri - Terzo Binario News

“Il valore aggiunto dell’amministrazione comunale che ho l’onore di rappresentare è stato quello di non aver mai perso il contatto diretto con la città.

La mia esperienza politica è stata sempre ispirata a questo principio, semplice ma fondamentale.

Il programma amministrativo 2017/2022 è stato scritto così, incontrando associazioni, imprese, comitati e residenti di tutti i quartieri di Ladispoli, ascoltando le loro esigenze e facendo tesoro dei loro suggerimenti.

Negli ultimi 5 anni ho cercato di mantenere sempre vivo questo legame, continuando ad incontrare le persone per cercare di risolvere i piccoli e grandi problemi che vivono nel quotidiano.

Solo l’emergenza sanitaria ci ha imposto, per cause di forza maggiore, di limitare i contatti personali.

A poche settimane dalla scadenza del mio primo mandato da sindaco mi trovo nuovamente a scrivere il programma amministrativo con il quale ci presenteremo alle prossime elezioni comunali.

Per riuscire al meglio in questa complessa attività di programmazione non c’è modo migliore di farlo nuovamente insieme, con il coinvolgimento attivo di tutti i cittadini che vorranno partecipare.

A partire da sabato 2 aprile si svolgeranno una serie di incontri in tutti i quartieri della città, in cui ciascuno di voi potrà intervenire e dare il proprio contributo di idee.

Sono ben accette anche le critiche costruttive. D’altronde sono quelle che aiutano a crescere e a migliorare”.

Alessandro Grando