Giornalismo, al Traiano si presenta il Premio Eugenio Scalfari Città Civitavecchia • Terzo Binario News

Dopo mesi di intenso lavoro, il Premio Scalfari diventa realtà. Si chiama “Premio Eugenio Scalfari Città di Civitavecchia” e si svolge sotto il Patrocinio della Regione Lazio, del Comune di Civitavecchia, dell’Autorità di Sistema Portuale, della Fondazione Cariciv, della Pro Loco, della Fidapa e del FAI.

Martedì 8 novembre alle ore 11 nel foyer di galleria del Teatro Traiano si terrà un incontro stampa per illustrarne le finalità e le modalità di svolgimento.

Il Premio andrà a un giornalista che, a giudizio della giuria si è distinto nell’anno in corso e una Menzione speciale andrà al giornalista autore del miglior articolo su Eugenio Scalfari, dopo la sua morte.

Una sezione del Premio, denominata “Poesia al femminile”, ricorderà la poetessa Biancamaria Frabotta, morta quest’anno, che ebbe frequentazione con la città di cui parla diffusamente nelle sue opere.

La giuria, presieduta da Ezio Mauro è composta da autorevoli esponenti del giornalismo e della cultura (Dacia Maraini, Corrado Augias, la poetessa Maria Grazia Calandrone, Concita de Gregorio ed altri).

La cerimonia per la prima edizione del “Premio Eugenio Scalfari Città di Civitavecchia” si svolgerà il 14 dicembre alle 17, presso il Teatro Traiano.

Alla conferenza stampa di martedì 8 novembre parteciperanno i presidenti delle tre associazioni che hanno ideato e costruito l’evento: Fabrizio Barbaranelli (per Spazioliberoblog), Enrico Maria Falconi (per Blue in the faces) e Marco Salomone (per Book faces). Ci sarà anche un videomessaggio di Ezio Mauro.