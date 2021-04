Giannino: "Grazie alla Finanza per il sequestro di marijuana a Civitavecchia" - Terzo Binario News

“Non posso non fare un ringraziamento a tutti gli operatori delle forze dell’ordine del nostro territorio: solo negli ultimi giorni i nostri ragazzi in divisa hanno sequestrato e tolto dalle strade oltre 150 kg di sostanze stupefacenti, a dimostrazione di quanto gli uomini di polizia, carabinieri e guardia di finanza siano presenti ed operativi nella nostra città e in tutto il nostro territorio.

Ottime operazioni portate a termine dalla Polizia di Stato, che è riuscita a sequestrare in diverse operazioni oltre 1.200 g di cocaina, sostanza che rovina e ha rovinato migliaia di persone; molto efficace anche l’operazione che ha portato la Guardia di Finanza a sequestrare 150 kg di marijuana nel porto di Civitavecchia, nodo cruciale per il passaggio di ingenti quantità di sostanze stupefacenti, che spesso, fortunatamente, gli uomini delle fiamme gialle riescono ad intercettare.

Da ultimo, ma non certo per importanza, ricordo il grande lavoro dei carabinieri, il corpo più antico e più radicato in Italia, che ogni giorno pattugliano il nostro e tutti i comuni italiani difendendo e proteggendo tutti i cittadini .Grazie ragazzi !”

Mirko Giannino – Responsabile dipartimento sicurezza Fratelli d’Italia Civitavecchia