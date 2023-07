Ancora due giorni da bollino rosso su Civitavecchia, mercoledì afa in calo • Terzo Binario News

Il Ministero della Salute ha pubblicato il nuovo bollettino relativo alle ondate di calore, in base al quale si prevede per Civitavecchia una allerta caldo di livello 3 (il massimo) per le giornate di oggi e domani, mentre dopodomani il livello di allerta dovrebbe scendere a 1.

Per oggi e domani sono infatti previste temperature massime di 31/32 gradi e una temperatura massima percepita di 37/38 gradi. Nella giornata di mercoledì le temperature alle 14 dovrebbero scendere sotto i 30 gradi, anche se il caldo percepito si aggirerà attorno ai 35 gradi.

Si raccomanda la massima attenzione soprattutto agli anziani e ai soggetti affetti da patologie per le quali sia sconsigliata l’esposizione prolungata ad alte temperature, in particolare nelle ore più calde della giornata.

Si raccomanda altresì di mantenere costante l’idratazione corporea e di consumare ove possibile frutta fresca. A quanti intendano o necessitino di spostarsi verso Roma, si fa presente che anche sul territorio della capitale per oggi e domani è prevista un’allerta di livello 3 e una temperatura percepita di 38 gradi.