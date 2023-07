Ladispoli Summer Fest, stop all'alcool dalle 19 • Terzo Binario News

“Il Ladispoli Summer Fest è un evento di grande attrattiva e richiamo di pubblico ed è quindi necessaria l’adozione di ulteriori misure per migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica”.

Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha annunciato che con l’ordinanza sindacale n.59/2023 è stato anticipato il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro a partire dalle ore 19:00 nell’area interessata dalla manifestazione.

Il 28, 29 e 30 luglio 2023 in occasione dei concerti di Dj Hellen e Aka 7even (28 luglio), Elettra Lamborghini (29 luglio) e Raf (30 luglio) le aree interessate al divieto sono:

Piazzale Roma;

Viale Italia e vie traverse nel tratto ricompreso tra Via Venezia e Via Trieste

Piazza Marescotti

Piazza Rossellini

Piazza della Vittoria

Via Regina Margherita

Piazza dei Caduti Via Ancona (tratto tra via Trieste e via Venezia)

Via Odescalchi (tratto tra via Trieste e via Venezia)

Via Duca degli Abruzzi (tratto tra via Trieste e via Trento)

Lungomare Regina Elena (tratto tra Via Trieste e Via Trento).

Più in particolare è vietato agli esercenti di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, a tutti gli esercizi di genere alimentare e misto appartenenti alla media distribuzione, nonché agli artigiani autorizzati alla vendita di bevande:

vendere bevande da asporto in contenitori di vetro, anche mediante apparecchi automatici;

vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da asporto in qualsiasi tipologia di contenitore.

Restano ferme le sanzioni e le altre disposizioni dell’ordinanza sindacale n.40/2023.