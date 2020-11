Gd Civitavecchia: "Pericoloso il semaforo spento sulla Mediana" - Terzo Binario News

“Il semaforo che regolava il traffico all’incrocio tra la Mediana e via Achille Montanucci è spento da ormai più di un mese, generando non poche problematiche ai mezzi che vi transitano quotidianamente.

L’incrocio in questione rappresenta uno dei principali collegamenti tra le periferie ed il centro città e perciò uno dei più importanti dell’intero comune; il suo mancato funzionamento è un pericolo per tutti coloro, autisti e non, che vi transitano.

Segnaliamo con preoccupazione e stupore questo notevole disservizio dell’amministrazione comunale, sottolineando anche come l’illuminazione stradale nelle zone periferiche e non, sia carente e potenzialmente pericolosa per ognuno di noi. Auspichiamo al più presto una risposta dell’amministrazione comunale.

Giovani Democratici Civitavecchia