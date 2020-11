"Sono guarita dal Covid" annuncia Raggi, poi siparietto social con Pasquini (Unione Inquilini) - Terzo Binario News

“È una notizia positiva, da domani torno a criticarla”. La risposta: “Non mi aspetterei nulla di meno”

“Sono guarita dal Covid-19. Dopo giorni di isolamento domiciliare sono risultata negativa al tampone. In questi giorni ho lavorato da casa, domani tornerò in Campidoglio”. Questo quanto riferito domenica 15 novembre da Virginia Raggi, sindaco di Roma.

Coronavirus: guarita Virginia Raggi

“Prima di tutto voglio ringraziare la mia famiglia, chi mi è stato vicino anche se da lontano, i medici e, ovviamente, la mia squadra. Il mio pensiero è rivolto a chi oggi si trova a combattere la stessa battaglia, a chi non ce l’ha fatta e a chi ha perso una persona cara per colpa di questo maledetto virus. Ai medici e infermieri in prima linea”.

“Coronavirus: la battaglia non è ancora finita”

“Rivolgo nuovamente un appello a tutti: la battaglia al Coronavirus non è ancora finita, dobbiamo continuare a tenere alta la guardia. Serve la massima responsabilità. Non dobbiamo cedere ora, ma continuare a seguire le regole e a rispettare i protocolli. Insieme ce la faremo”.

Raggi positiva al Covid: il post su Facebook

“Sono positiva al Covid-19. Sto bene e al momento non ho alcun sintomo”. Questo il post su Facebook di Virginia Raggi, sindaco di Roma, apparso nella serata di mercoledì 4 novembre.

“Continuerò a lavorare da casa. Con la stessa determinazione di sempre” ha continuato il primo cittadino capitolino. Poche ore prima, Raggi aveva detto: “Voglio informavi che la scorsa settimana sono stata in contatto con una persona risultata oggi positiva al Covid-19. Io non ho alcun sintomo ma, nel rispetto dei protocolli previsti, ho deciso di mettermi in auto-isolamento volontario a casa per i giorni utili a completare i controlli”. E poi: “Voglio tranquillizzarvi: sto bene. Continuerò a lavorare a distanza con lo stesso spirito e, se possibile, con maggiore passione”.

Botta e risposta Pasquini-Raggi sui social

Siparietto su Facebook tra Massimo Pasquini, segretario nazionale dell’Unione Inquilini e Raggi. Il primo, appresa la notizia della guarigione del sindaco, ha detto: “Bene, questa è una notizia positiva, lo dico da suo oppositore ma sulla salute non si fa polemica. Bentornata in Campidoglio. Ma da domani riprendo a criticarla”. La risposta: “Non mi aspetterei nulla di meno”.