Gazzella: “Opposizione poco lucida su Multiservizi, forse i disastri passati di cui parlano sono quelli causati dal centrodestra tanti anni fa” • Terzo Binario News

“Leggiamo con stupore le dichiarazioni dell’opposizione con cui “denunciano con forza il rischio concreto che la scelta del nuovo Amministratore Unico di Multiservizi Caerite spa si trasformi nell’ennesima spartizione di poltrone a beneficio della maggioranza e dei suoi equilibri interni.

Abbiamo dovuto rileggere più volte per capire veramente cosa volessero dire. E poi abbiamo capito. Giustamente loro non hanno mai governato e non lo possono sapere come funziona. E sono pure pigri, perché basterebbe studiare un po’ ma non hanno voglia.

Meglio sparare diffondere falsi allarmismi sui giornali e sui social. E così l’opposizione ha scoperto l’acqua calda. Cari consiglieri, la nomina dell’Amministratore Unico di una società viene fatta dall’assemblea dei soci e nel caso di una società municipalizzata come la Multiservizi che ha un solo e unico socio che è il Comune, tale nomina viene fatta dal Sindaco. Ed è ovvio che ogni volta che viene fatta una nomina questa si basi sul rapporto fiduciario tra il Sindaco, ovvero il socio unico, e la persona prescelta per ricoprire un ruolo di così tale rilievo.

Magari un giorno vi troverete anche voi a fare qualche nomina e questi concetti vi resteranno meno ostici, ma grazie a Dio per Cerveteri, stando così le cose, quel giorno è ancora lontano.

Detto ciò, è naturale e ovvio che il merito e la competenza debbano essere sempre privilegiati e preferiti a scelte di diversa natura. Non può non essere sottolineato come questa Amministrazione, sin dal proprio insediamento, nella Multiservizi abbia effettuato una sola nomina: quella dell’amministratore unico che ha presentato le proprie dimissioni pochi giorni fa.

Non ci sono state altre nomine da parte del Comune. L’amministratore uscente fu scelto perché nel proprio curriculum professionale vantava un’esperienza in una società “in house”, interamente partecipata da Roma Capitale, che presentava volumi di fatturato e numero di dipendenti importanti e ben maggiori di quelli caratterizzanti la Multiservizi.

Tale esperienza pregressa fece propendere per la scelta del Dott. Tagliacozzo. Pertanto la valutazione dell’esperienza professionale del candidato fu elemento decisivo ed unico nella scelta allora effettuata. Non solo, ma se l’Amministrazione fosse stata consueta ad utilizzare le nomine nei ruoli apicali della società partecipata per fini politici non avrebbe lasciato vacante il ruolo di Direttore Generale per quasi due anni. Ruolo che non è stato ancora “coperto” anche perché l’amministratore uscente non riteneva necessaria tale nomina assumendone lui stesso ad interim le relative funzioni.

Quanto alle affermazioni sui dati economici della società non possiamo non fare delle considerazioni. È evidente che se i Consiglieri hanno letto i bilanci non li hanno capiti. Degli ultimi due anni non si capisce come si possa affermare che ci sia stato un crollo degli investimenti quando negli ultimi mesi, tra le altre attività, è stata aperta la sesta farmacia. Una farmacia che prevede anche l’erogazione di servizi e pertanto necessitante di ulteriori spazi e locali ad essi dedicati.

L’attività dell’e-commerce, nonostante un inizio incoraggiante, non era più considerabile redditizia in quanto, pur determinando interessanti volumi di fatturato, comportava costi importanti. Il margine realizzato dalla compravendita dei prodotti farmaceutici con tale metodologia veniva assorbito e talvolta anche superato dai costi logistici, di confezionamento del prodotto per la spedizione, del personale assunto ed addetto a tale servizio e soprattutto dalle spese del trasporto che a differenza di tutte le altre attività del commercio on-line non era stato posto a carico del consumatore finale ma bensì della stessa Multiservizi. Per questo si sono prese le decisioni che i Consiglieri conoscono bene.

Non ci sono state perdite patrimoniali nell’azienda ad eccezione dell’abbattimento del capitale sociale di circa 600.000 euro legato a situazioni di oltre 20 anni fa (tra l’altro situazione causata dell’ultima amministrazione di centro destra che ha governato Cerveteri, ma questo è solo un dettaglio, probabilmente sarebbe accaduto lo stesso, chissà ma dopo di ciò il centro destra non ha più governato) e di cui si è dibattuto approfonditamente anche in Consiglio Comunale a più riprese.

Altre perdite patrimoniali non esistono né possono sussistere perché gli ultimi bilanci presentati (ad eccezione di quello dell’esercizio 2022 legato appunto ai fatti di tanti anni fa) hanno sempre presentato un utile di esercizio.

Quanto al supposto tracollo finanziario della società, come esposto anche sulle relazioni al bilancio 2024 già pubblicato, la società alla data odierna non ha pendenze con il personale, ha onorato tutti i debiti tributari e previdenziali, pagato tutti i fornitori che vantavano crediti scaduti alla data del 30 giugno u.s. e dovrà saldare i debiti scaduti pochi giorni fa in data 31 luglio. Negli ultimi due anni si è verificata una lievitazione del debito bancario per eventi straordinari che non riguardano la gestione caratteristica della società o la sua capacità di produrre utili e che comunque amministrazione ed organi di controllo stanno costantemente monitorando.

Quanto alla prossima nomina del nuovo amministratore unico lo Statuto della società è stato pienamente rispettato in quanto è stata indetta la necessaria procedura pubblica come correttamente indicato dalle stesse forze di opposizione. Trascorsi i tempi tecnici minimi necessari, l’Amministrazione comunale provvederà a formalizzare la nomina del nuovo amministratore.

Con questo non vogliamo dire che va tutto bene, che non ci sono criticità o che tutto funzioni alla perfezione. Come tutte le cose, tutto è migliorabile e tutto è perfettibile. Vogliamo dire che le criticità si affrontano e i problemi si cerca di risolverli. A volte ci si riesce, altre volte ci prova e si arriva fino ad un certo punto. Ma limitarci a fare “l’opposizione distruttiva” ritengo sia offensivo per voi che la fate e per le donne e gli uomini che nella Multiservizi lavorano e ci si dedicano quotidianamente. A queste persone va il nostro più sentito ringraziamento per il loro impegno”.

A dichiararlo è Alessandro Gazzella, Assessore al Bilancio e ai rapporti con la partecipata del Comune di Cerveteri