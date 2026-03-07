Gaza, Skyler e Milly: dal nord al sud tre cagnette che aspettano amore • Terzo Binario News

Gaza, 3 anni circa, tg medio/grande. Gaza e’ “The Riot Queen” , la regina indiscussa.

Gaza è “il cane dei cani”, E’ solidità, profondità, competenza e libertà.

Quando passa Gaza sorgono e muoiono i fiori, come nel Dio bestia di mononoke.

Stare affianco a lei è un onore che dovrai guadagnarti.

Gaza aspetta la sua persona, per vivere insieme ad almeno un altro cane, che vorrà guidare, e assolutamente in un contesto che le consentirà libertà decisionale.

Gaza si trova in zona Bologna ed è adottabile altrove previo incontro/i conoscitivo.



3280322178 SKYLER bellissima cagnolina tipo pastore svizzero bianco nata 5.3.2025.

SKYLER é stata accalappiata a Cerro al Lambro il 23.2.2026. Di taglia media è buona e socievole, piena di vitalità cerca famiglia sportiva.

SKYLER E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

Venite a conoscerla, previo appuntamento, presso il rifugio della

Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)



tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

MILLY CERCA ADOZIONE URGENTE

Circa 7 kg di dolcezza invisibile. 5/6 anni… forse qualcuno in più, forse qualcuno in meno.

L’età precisa non la sappiamo. Sappiamo solo che è stata raccolta per strada. Sola. Povera piccola. Milly è una cagnolina discreta, di quelle che non fanno rumore… e proprio per questo rischiano di non essere viste.

Ha occhi che parlano piano… e aspettano. Non chiede tanto. Solo una casa vera. Solo qualcuno che la scelga per sempre. È sterilizzata vaccinata microchippata. Va d’accordo con i suoi simili. Si trova in Sicilia,a Ragusa, ma per una buona adozione vi raggiunge ovunque. Viaggia con regolare staffetta È pronta. Aspetta solo una mano tesa. Non lasciamo che torni invisibile.

Non lasciamo che la sua storia resti quella di “un cane trovato per strada”.

Facciamo in modo che la prossima tappa sia una casa. Per sempre.

Per info: Luciana 3931792928

Condividete, vi prego. Anche una condivisione può cambiare il suo destino.