Gara pazza fra Santa Marinella e Tarquinia: 2-2 (tabellino) • Terzo Binario News

Partita pazza allo stadio Fronti, dove Santa Marinella Tarquinia pareggiano 2-2 con colpi di scena da una parte e dall’altra fra errori, prodezze, calci di rigore ed espulsioni tanto che gli etruschi hanno chiuso la gara in nove.

In via delle Colonie si è giocata la decima di andata del girone A di Promozione, con i padroni di casa a caccia di punti per la risalita e gli ospiti con lo stesso obiettivo da perseguire per rimanere in categoria.

Nella formazione santamarinellese qualche sorpresa e una bella notizia: la sorpresa è capitan Alessio Gallitano in panchina (e uscito anzitempo dal campo per infortunio) con la fascia sul braccio di un “mascherato” Alessandro Caforio (a protezione del naso); invece con il numero 13 c’è Peppe Tabarini, che tornerà a calcare il campo nella ripresa fra le ovazioni del pubblico.

L’inizio di gara è piuttosto lento, tanto che per quasi 25’ non succede praticamente niente poi il lampo di Mariani, con una bella azione di Cerroni a destra che fa esaltare il blugranata Del Duchetto (autore di una prestazione magistrale). Fronte opposto, e Bertini approfitta di una disattenzione difensiva fiondandosi in area ma qui è Coronas a distinguersi. Il Santa Marinella alza il baricentro e aumenta il possesso palla tanto che al 27’ c’è un’altra fuga di Cerroni che mette in mezzo ma stavolta è Astorelli a farsi anticipare. Al 38’ passano gli ospiti. Caforio sale a contrasto a metà campo e nessuno lo copre, la palla viene infilata rasoterra, Arseni non copre bene su Bertini che rientra e beffa Coronas. I rossoblù accusano il colpo e gli etruschi mancano il colpo dello 0-2 con Serpente con Coronas che si supera. Mister Fracassa capisce che dietro qualcosa non va e mette subito dentro Gallitano e Scala. Il cambio di marcia è immediato visto che dapprima arriva il rigore per fallo su Cerroni a seguito di un assist di Mariani e lo stesso numero 9 trasforma. Tre minuti ed è sorpasso con un super-gol di Mariani che stoppa di pianta un pallone che rimbalza al limite dell’area e lo spara all’incrocio. Gallitano, che ha infilato il pallone per Mariani che ha provocato il rigore, ci riprova ma Luchetti tira male e poi esce, facendosi male alla spalla cadendo sul pallone. Al 20’ doppia occasione per Mariani da un lancio della difesa ma Del Duchetto è sempre attento. Quando i santamarinellesi sembrano in controllo ecco la follia di Cuomo che colpisce di mano un pallone innocuo in area: è il 26’ e Pastorelli, dal dischetto, incastra la palla all’incrocio dei pali. Il finale si fa concitato, con il rientro in campo di Tabarini – che si fa trovare subito reattivo – servendo mariani e in solitaria poi viene espulso dalla panchina Notari, e Trebisondi appena entrato e Del Duchetto salva da campione la baracca etrusca due volte consecutive di piede su Scala e Cerroni. Al nono di recupero, rosso anche per Fanali.

Santa Marinella: Coronas, Luchetti, Arseni, Cuomo, Galluzzo (1’st Gallitano, 18’ Casaccia), Caforio, Tranquilli (34’st Tabarini), Del Mastro, Cerroni, Mariani (41’st Brutti), Astorelli (1’st Scala). A disp. Notari, Santori, Scala, Salis, Altamura. All. Daniele Fracassa.

Tarquinia: Del Duchetto, La Rosa, Gravina (21’st Verde), Fanali, Zolla, Marcomeni, Bertini, Serpente, Giorgi (21’st Ver Meer, 50’st Marzoli), Pastorelli, Liberati (21’st Trebisondi). A disp. Caputo, Velardo, Mellini, Clemente, Cataldi, Marzoli. All. Paolo Caputo.

Arbitro Lorenzo Monti di Ciampino.

Reti: 38’pt Bertini (T); 3’st rig. Cerroni (S), 6’st Mariani (S), 26’st rig. Pastorelli (T).

Note: al 39’st espulso Notari (S) dalla panchina; al 45’st espulso Trebisondi (T) e al 54’st espulso Fanali (T).