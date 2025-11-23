Il Tolfa non dà scampo al Pianoscarano: 3-1 • Terzo Binario News

Per il Tolfa – finalmente – una domenica di sorrisi grazie al 3-1 rifilato al Pianoscarano dell’ex tecnico biancorosso Fabrizio Ercolani. Una vittoria perentoria che finalmente mette i collinari in condizione di essere competitivi, visto che le posizioni di vertice ora si stanno avvicinando. Sono ancora distanti ma il passo preso fa certamente ben sperare.

In formazione, spicca la presenza dei tre fratelli Vittorini tutti titolari, con Cristian esterno difensivo a sinistra con Ficorella assente, Manuel al solito in attacco e Miguel – al rientro – a svariare sul fronte offensivo. Poi Mancini va centrale difensivo e Pasquini parte dalla panchina così come il neo-acquisto Paolessi.

Pronti-via e al 7’ è già vantaggio per il Tolfa grazie al solito Bernardini che infila l’estremo difensore viterbese Morciano, a seguito di una percussione di Manuel Vittorini, che gli serve un assist ottimo e il centravanti segna di prepotenza. Il controllo delle operazioni è di Marco Bevilacqua e compagni che si rendono pericolosi in altre occasioni. Però poi arriva il momento di tirare il fiato e allora l’undici viterbese ne approfitta con Cuccioletta che insacca da pochi passi dopo un’azione sviluppata a destra. È il 28’ e le proteste dei padroni di casa sono vibrate per un fuorigioco iniziale. Però alla squadra di Michele Micheli va ascritto il merito di non scomporsi di fronte alle avversità. Infatti all’inizio della ripresa viene annullato un gol di testa di Salvato – probabilmente per un fallo commesso su un difensore viterbese – che manda su tutte le furie i padroni di casa anche perché da guardalinee non sono arrivate segnalazioni. Poco male: infatti passano pochi istanti e il solito Bernardini – all’ottava rete in biancorosso – con un altro colpo di testa al 5’ riporta i collinari davanti. E il vantaggio stavolta viene gestito al meglio, con il 3-1 siglato da Manuel Vittorini son un diagonale da destra che si insacca imparabilmente.

Come accennato all’inizio, i tre punti incassati portano il Tolfa nelle zone medio-alte della graduatoria. Adesso i collinari sono a quota 15, con l’aggancio al Cerveteri, fermato ieri sul pari dal Grifone Calcio, e scavalcando il Santa Marinella. In testa c’è sempre il Borgo Palidoro a 26 punti, una lunghezza sotto la Falisca Cimina, terzo il Campagnano a 18 con il Grifone. Poi a 16 la coppia composta da Olimpus e Pianoscarano.

Domenica prossima, trasferta pomeridiana a Capranica.