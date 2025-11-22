Tidei: "L'ufficio postale di Santa Severa riaprirà il 24 novembre" • Terzo Binario News

“L’ufficio postale di Santa Severa riaprirà il 24 novembre”. Ad annunciarlo è il sindaco Pietro Tidei dopo averne ricevuto conferma dalla responsabile delle relazioni istituzionali di Poste Italiane.

Il Primo Cittadino, appresa la notizia della chiusura della sede di via della Monacella, ha tempestivamente contattato la direzione provinciale della società, pretendendo la riapertura immediata dell’ufficio, servizio indispensabile per la comunità santaseverina.

Nei giorni scorsi infatti, l’ufficio è stato chiuso senza adeguato preavviso per motivi tecnico-sanitari e la comunicazione è stata affidata ad un cartello affisso sulla porta di ingresso che rimandava l’utente a rivolgersi a Santa Marinella o Furbara.

Già nei mesi scorsi, durante la chiusura per lavori di ristrutturazione, il sindaco Tidei è stato costretto ad intervenire e preteso l’attivazione di un ufficio mobile, un camper di Poste Italiane, adibito all’erogazione dei servizi per alleggerire il disagio dei residenti. Questa volta il Primo Cittadino, era pronto a rivolgersi alle autorità competenti nel caso in cui Poste non avesse risposto positivamente e annunciato la data di riapertura.

“Voglio rassicurare i cittadini che il 24 l’ufficio postale riaprirà. Fino ad allora è attivo presso la sede di Santa Marinella uno sportello dedicato. Chiediamo di pazientare un paio di giorni fino a quando tutto tornerà alla normalità “, ha dichiarato il sindaco Tidei