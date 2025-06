Galice di Civitavecchia e dall’Ic di Manziana finaliste del contest nazionale Steam in Minecraft • Terzo Binario News

Anche due scuole del nostro territorio tra le finaliste del contest nazionale STEAM in Minecraft, che ha coinvolto oltre 260 classi da tutta Italia in un progetto educativo dedicato all’Intelligenza Artificiale e alla cittadinanza digitale.

L’iniziativa, promossa dalla Camera di Commercio di Roma e sviluppata da Maker Camp – società benefit con sede a Civitavecchia guidata da Marco Vigelini – associata a Confcommercio Litorale Nord, ha portato centinaia di studenti e studentesse, dalla primaria alla secondaria di primo grado, a esprimere le proprie idee sul futuro, la tecnologia e l’ambiente attraverso il videogioco Minecraft, trasformato per l’occasione in una vera piattaforma educativa.

Tra i progetti premiati, anche tre classi provenienti dall’I.C. Ennio Galice di Civitavecchia e dall’I.C. di Manziana, con elaborati che hanno saputo coniugare creatività, riflessione e valorizzazione del territorio. I titoli delle loro creazioni – “Con Don Bastiano alla scoperta dell’Antica Monterano”, “New Rome” e “Il Mondo Parallelo” – riflettono la varietà dei temi affrontati e la qualità del lavoro svolto.

Durante la cerimonia finale, tenutasi presso la Camera di Commercio di Roma, sono stati assegnati premi speciali anche da ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile – e da Arduino, a riconoscimento del valore educativo dei progetti.

L’entusiasmo dei ragazzi e la partecipazione delle scuole testimoniano il potenziale delle nuove tecnologie nella didattica. Esperienze come questa dimostrano quanto l’innovazione digitale possa diventare uno strumento efficace per sviluppare competenze trasversali, rafforzare l’identità territoriale e stimolare la cittadinanza attiva.

Maker Camp, sotto la direzione di Marco Vigelini, è un punto di riferimento nazionale per la formazione innovativa nelle scuole. La società propone percorsi formativi strutturati su misura, che spaziano dal coding alla robotica, dal tinkering all’educazione con Minecraft, Roblox e Fortnite, offrendo anche consulenza e supporto operativo per la partecipazione a bandi tipo il più recente denominato Agenda Nord. Le attività di Maker Camp sono pensate per valorizzare le potenzialità degli studenti e favorire l’inclusione, la creatività e l’apprendimento attivo.