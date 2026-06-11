Gabbiani a Civitavecchia, Grossi: "Sono un problema" • Terzo Binario News

Negli ultimi mesi sono aumentate le segnalazioni da parte dei cittadini del centro di Civitavecchia riguardo alla presenza sempre più massiccia di gabbiani nelle vie cittadine. Non si tratta soltanto di un disagio legato al rumore o alla presenza degli animali sui tetti degli edifici, ma di un fenomeno che sta producendo conseguenze concrete sulla qualità della vita e sul decoro urbano.

Numerosi residenti hanno segnalato danni a proprietà private, aggressioni durante il periodo di nidificazione e, soprattutto, la continua dispersione dei rifiuti lungo le strade del centro. È ormai frequente imbattersi in sacchi dell’immondizia lacerati e rifiuti sparsi sui marciapiedi, con evidenti ripercussioni sull’igiene urbana e sull’immagine della città.

Il fenomeno non riguarda soltanto Civitavecchia. Diverse città italiane ed europee hanno registrato negli ultimi anni un aumento della presenza dei gabbiani in ambiente urbano. Studi scientifici hanno evidenziato come questi animali abbiano progressivamente modificato le proprie abitudini alimentari, trovando nei rifiuti urbani una fonte di cibo più facilmente accessibile rispetto alle tradizionali risorse marine.

Per questo motivo è necessario affrontare il problema con serietà e senza approcci ideologici. Nessuno mette in discussione l’importanza della raccolta differenziata e degli obiettivi ambientali che essa persegue, ma è altrettanto evidente che occorre verificare se le modalità di conferimento e di esposizione dei rifiuti possano essere migliorate per limitare l’accesso degli animali agli scarti alimentari.

Serve un confronto tra amministrazione comunale, Csp, Autorutà Portuale, autorità competenti e associazioni ambientaliste per individuare soluzioni efficaci. Tra queste potrebbero essere valutati sistemi di contenimento più sicuri, sistemi acustici, una diversa organizzazione degli orari di esposizione dei rifiuti nelle zone maggiormente colpite e interventi specifici nelle aree del centro storico dove il problema si manifesta con maggiore intensità.

“Non possiamo ignorare le segnalazioni che arrivano quotidianamente dai cittadini. Il decoro della città, la sicurezza delle persone e la tutela dell’igiene pubblica meritano risposte concrete. È necessario intervenire prima che una criticità ormai evidente si trasformi in un’emergenza ancora più difficile da gestire”.

Luca Grossi

Consigliere Comunale di Civitavecchia

Forza Italia