Da oggi abbonamenti annuali "Metrebus Plus" scontati fino al 30 per cento • Terzo Binario News

Dal 12 giugno i cittadini residenti nel Lazio potranno acquistare a tariffa agevolata gli abbonamenti annuali “Metrebus Plus” relativi alle Unità di Rete (UdR) attive gestite da Astral. La Giunta regionale, infatti, ha esteso anche al nuovo sistema tariffario delle Unità di Rete le agevolazioni per fasce di reddito già in vigore per il trasporto pubblico locale.

In particolare, l’agevolazione di base prevede uno sconto del 30% sul costo dell’abbonamento annuale per chi ha un reddito ISEE fino a 25.000 euro. Sono previste maggiorazioni progressive per le famiglie che acquistano più abbonamenti all’interno dello stesso nucleo (+10%, +20% e +30% rispettivamente dal secondo, terzo e quarto abbonamento) e ulteriori incrementi per le situazioni di disagio sociale o per particolari condizioni familiari, tra cui reddito ISEE inferiore a 15.000 euro, presenza di persone con disabilità grave, nuclei monogenitoriali con figli a carico e famiglie numerose.

L’accesso all’agevolazione avviene in due passaggi: l’utente richiede il voucher sul portale regionale Sirgat e lo utilizza poi sul sito e-commerce di Cotral per acquistare l’abbonamento annuale. I titoli avranno validità di un anno dalla data di acquisto e riguardano i servizi delle sole Unità di Rete attive.

L’iniziativa rientra nel più ampio percorso di riorganizzazione del trasporto pubblico regionale con le Unità di Rete e di evoluzione del sistema tariffario “Metrebus Plus”.