G20, "Civitavecchia non è sacrificabile": la scritta proiettata sui muraglioni del Tevere - Terzo Binario News

“Ieri al Ponte Sisto di Roma, in occasione del vertice G20, insieme agli attivisti e alle attiviste di Extinction Rebellion, abbiamo deciso di fare un blitz ai

muraglioni del Tevere proiettando a ripetizione gigantesche immagini contro il progetto turbogas di Civitavecchia e denunciando ancora una volta il pericolo per la salute pubblica legato alle emissioni di metano.

Con questa azione, fotografata e apprezzata da molte centinaia di romani e di turisti, abbiamo voluto di nuovo denunciare che il concetto di gas pulito è una bugia e che insistere su certi progetti danneggia i lavoratori, aumenta il costo delle bollette, ammala i territori e contribuisce drammaticamente al cambiamento climatico.

Ieri eravamo a Roma per ribadire al governo italiano che Civitavecchia merita un futuro diverso e che noi non smetteremo mai di agire fino a quando i diritti della nostra comunità non saranno garantiti tutti”.

Collettivo No al Fossile – Civitavecchia