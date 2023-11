L'Unione Inquilini: "Ater di Civitavecchia bistrattata rispetto alle altre" • Terzo Binario News

L’Unione Inquilini: “Ater di Civitavecchia bistrattata rispetto alle altre”

“Finalmente è stato nominato il nuovo Commissario Straordinario dell’ATER di Civitavecchia nella persona di Massimiliano Fasoli, sebbene bisogna constatare che anche la nuova giunta regionale tiene in poca considerazione l’ATER di Civitavecchia, visto che per le altre ATER del Lazio già da diversi mesi sono stati nominati i commissari straordinari e per alcune persino i presidenti ( Latina, Rieti, Viterbo).

Come già detto in un precedente comunicato l’Unione Inquilini di Civitavecchia da un lato attende una inversione di tendenza nella amministrazione dell’ente (nomina di un nuovo direttore generale, trasparenza, costruzione ed assegnazione di case popolari, collaborazione con i sindacati degli Inquilini e degli assegnatari, ecc.) e dall’altro lato dichiara la disponibilità per la soluzione dei problemi degli assegnatari e per la riduzione dell’emergenza abitativa per le famiglie (oltre 700) che si trovano da troppo tempo in graduatoria in attesa dell’assegnazione di una casa popolare.

A tal fine l’Unione Inquilini di Civitavecchia chiederà al più presto un incontro con il Commissario Straordinario”.

Unione Inquilini Civitavecchia