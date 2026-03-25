Furgone in fiamme a Santa Severa • Terzo Binario News

Alle 19 di ieri pomeriggio i Vigili del fuoco di Cerveteri, con l’equipaggio della 26A sono accorsi in via Paolo Borsellino a Santa Severa, per incendio furgone.
Paura per i residenti della zona a cause delle fiamme alte e del tanto fumo sprigionatosi.
Rapida è stata l’azione di spegnimento dal parte dei Vvf, che oltre ad estinguere le fiamme hanno messo in sicurezza l’area.
Il lavoro dei Vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero alle attività commerciali situate nelle immediate vicinanze
Non si è registrato nessun ferito. Le cause sono in corso di accertamento. Forze dell’ordine presenti sul posto.