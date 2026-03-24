Si traveste da netturbino, ladro beccato mentre deruba un 90enne alla Cecchignola • Terzo Binario News

Era “mimetizzato” tra i bidoni della spazzatura, pronto a “ripulire” la vittima di turno.

L’uomo, un ventiquattrenne con precedenti specifici, è stato arrestato dalla Polizia di Stato ed è ora gravemente indiziato del reato di furto aggravato.

Venerdì mattina, come da copione, “travestito” da netturbino, era in attesa tra i cassonetti di Viale dell’Esercito.

Così, quando si è avvicinato un anziano di 90 anni, approfittando di un attimo di distrazione di quest’ultimo, mentre era alle prese tra la scelta della differenziata dei rifiuti, gli si è avvicinato per sfilargli il portafogli dalla tasca dei pantaloni, per poi fuggire via con il bottino appena conquistato.

La scena non è passata inosservata a degli attenti cittadini, che hanno segnalato immediatamente l’accaduto al 1 1 2 (N.U.E.).

Nel giro di pochi minuti, l’uomo è stato rintracciato da una pattuglia delle Volanti nel parcheggio di un esercizio commerciale.

Per il ventiquattrenne sono scattate le manette per il reato di furto aggravato.

In sede di convalida, l’Autorità giudiziaria ha disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Per completezza si precisa che le evidenze informative ed investigative sopra descritte attengono alla fase delle indagini preliminari e che, pertanto, per l’indagato vige il principio di presunzione di innocenza fino ad un eventuale accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.