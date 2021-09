Fuga di gas al Laurentino, evacuate due palazzine dai pompieri - Terzo Binario News

Chiusura stradale e traffico veicolare gestiti da Roma Capitale

Dalle ore 15:00 circa, la Squadra VVF 11A del distaccamento Eur, insieme al CRRC (Carro Rilevamento Radioattivo Chimico), stanno intervenendo in Via di Vigna Murata, 60 per una fuga di gas su strada dovuta alla rottura di una tubazione di metano di media pressione.

In via precauzionale, sono state evacuate due palazzine ed interdetta la strada al traffico veicolare e pedonale per consentire la riparazione del guasto.

Sul posto Funzionario e Capo turno VVF Provinciale.

Pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, Gruppo Tintoretto ed EUR, sono intervenute intorno alle 15.00 in via di Vigna Murata, dove a causa di una fuga di gas i VVFF hanno disposto l’evacuazione di una palazzina al civico 33. Per garantire la sicurezza delle persone è stata disposta la chiusura di via di Vigna di Murata, con deviazioni del traffico veicolare in via dei Corazzieri.