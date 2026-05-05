Farmacie di Ladispoli, la Filcams Cgil condannano l'accordo con L'Ugl: "Atto grave" • Terzo Binario News

“È stata comunicata attraverso gli organi di stampa la sigla del contratto integrativo per il comparto delle farmacie del comune di Ladispoli tra Flavia Servizi e UGL, avallata dall’amministrazione comunale e dal sindaco di Ladispoli.

Mentre è in corso, da più di un anno, una trattativa con Filcams Cgil Roma Lazio, Uiltucs Roma Lazio, l’azienda ha deciso di sottoscrivere un accordo prima della conclusione del confronto con le organizzazioni sindacali più rappresentative che stavano, tra l’altro, anche tenendo conto dei risvolti sul tavolo di trattativa nazionale per il rinnovo del contratto nazionale di categoria Assofarm.

Filcams Cgil Roma Lazio e Uiltucs Roma Lazio, condannano e stigmatizzano il grave atto che, non considerando il contratto nazionale, rischia di peggiorare le condizioni di chi lavora. Come sul tema del lavoro domenicale e festivo sul quale viene inserita l’obbligatorietà e un numero di aperture maggiori con una deroga in pejus al contratto nazionale.

Ferma restando la non applicabilità di tali disposizioni alle iscritte e agli iscritti delle organizzazioni sindacali che non le abbiano sottoscritte, confermata fino in Cassazione, Filcams e Uiltucs di Roma e Lazio si riservano di agire con ogni mezzo sindacale e legale nei confronti dell’azienda e dell’amministrazione comunale per riportare la trattativa ad una corretta condotta sindacale e tutelare le lavoratrici e i lavoratori”.

Filcams Cgil Roma Lazio