San Michele Arcangelo a Cerveteri: spettacoli itineranti, teatro, danza aerea e serata tributo a Renato Zero • Terzo Binario News

Il programma completo dei festeggiamenti di San Michele Arcangelo, Santo Patrono di Cerveteri. Un fine-settimana di iniziative organizzate dalla Pro Loco Cerveteri insieme al Comune di Cerveteri

Tradizione e storia si intrecceranno in un programma ricco di eventi e momenti conviviali, dai festeggiamenti religiosi con la processione per le vie del Paese della statua del Santo Patrono ai giochi popolari, con la partecipazione straordinaria dei Rioni della città, passando per l’enogastronomia agli spettacoli dal vivo.

Un mix tra musica, arte, mostre ed attrattive, creerà un’atmosfera unica e coinvolgente all’interno del nostro Centro Storico.

Si comincerà giovedì 7 maggio alle ore 18:30, con il concerto-spettacolo ‘Chi è San Michele? La luce che sconfigge le tenebre’, promosso da Archeotheatron e dal Coro della Chiesa Santa Maria Maggiore, poi venerdì 8 maggio la tradizionale processione per le vie del paese con la Statua del Santo Patrono alla quale seguirà la celebrazione della Santa Messa presieduta dal Vescovo Gianrico Ruzza e si proseguirà fino a domenica 10 maggio, con i tradizionali appuntamenti rionali, la musica e lo spettacolo pirotecnico finale!