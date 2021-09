Incidente fra yacht e gommone, un ferito soccorso a Porto Pidocchio a Ladispoli - Terzo Binario News

Gli scontri non avvengono solo per strada ma anche in mare come dimostra la collisione, avvenuta poco fa, fra uno yacht e un gommone avvenuto nello specchio d’acqua di fronte a Furbara.

Ad avere la peggio è stato l’occupante del gommone, ferito lievemente a una spalla.

Le barche poi sono state rimorchiate fino a porto Pidocchio.

Dello scontro si occupa la Guardia Costiera mentre il ferito è stato preso in carico dalla Heart Life.