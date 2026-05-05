“La luce che sconfigge le tenebre”: a Cerveteri in scena Agostino De Angelis per San Michele Arcangelo • Terzo Binario News

Il primo degli appuntamenti della Festa di San Michele Arcangelo, è un meraviglioso concerto teatrale – multimediale, per la regia e l’adattamento di Agostino De Angelis.

Giovedì 7 maggio alle ore 19:00 la Chiesa di San Michele Arcangelo (Via Madre Crocifissa Curcio), ospiterà “Chi è San Michele? – La luce che sconfigge le tenebre”, realizzato con il Coro della Parrocchia Santa Maria Maggiore, insieme ai cori della Parrocchia Santissima Trinità e della Parrocchia Santuario Nostra Signora di Ceri.

A dirigerli, il M° Alessio Piantadosi. Al pianoforte, il M° Michelina Saggese e all’organo Christian Proietti.

Ad impreziosire l’evento, la partecipazione di Giacomino Rinaldi, Elsie Papi, Patrizia Paoletti, Renato Arseni, Bruno Frosi, Alessandra Magrelli e Rossella Travagliati. Ci saranno inoltre, gli allievi dell’Academy for Theater, Cinema and Cultural Heritage, Riccardo Frontoni, Monia Marchi, Riccardo Dominici, Stefano Ercolani, Luisa De Antoniis, Marta Soracco, Samira Ercolani, Nerina Piras, Filippo Soracco e Rosita Piantadosi. Ingresso libero e gratuito