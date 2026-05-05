Travolto in strada, con la colonna vertebrale spezzata ma tanta voglia di amare: il cane Sic a Cerveteri cerca famiglia • Terzo Binario News

Condividiamo la storia di Sic, un meraviglioso cagnolone dalla vita difficile e crudele, ma che ancora oggi, nonostante non sia più autosufficiente, ha tanta voglia di regalare amore.

IL MESSAGGIO SOCIAL DEL SINDACO DI CERVETERI ELENA GUBETTI

“Vi presento Sic: un cane speciale! ​Il 27 dicembre 2025, nel cuore della notte, una macchina correva veloce su una strada locale, troppo veloce per fermarsi dopo aver travolto un cane. Quel cane è Sic”.

​“Lasciato lì, ferito e solo, ha avuto però la fortuna di incontrare persone dal cuore grande: due ragazze si sono fermate per prime, poi altri si sono uniti, fino all’arrivo dei soccorsi. Da quel momento è iniziata la sua seconda vita. ​Sic ha circa 3-4 anni. La diagnosi è stata dura: la sua colonna vertebrale è spezzata e non potrà più essere completamente indipendente. Eppure, Sic non ha mai smesso di fare la cosa più incredibile… sorridere”.

“​Con il suo carattere forte e indipendente, all’inizio è stato difficile per lui accettare tutto questo. Ma giorno dopo giorno ha imparato a fidarsi, ad affidarsi, ad amare di nuovo. Sic è unico, è un cane super allegro, socievole, simpatico… uno di quelli che ti riempiono la giornata solo guardandoti con i suoi occhi pieni di vita. È un cane con una disabilità, sì, ma è soprattutto un’anima che ha scelto di non arrendersi e che saprà ricambiare ogni grammo d’amore che riceverà”.

​“​Sic cerca una casa. Una casa vera, fatta di pazienza, amore e sorrisi. Qualcuno che sappia guardare oltre le difficoltà e vedere quello che è davvero: un cane speciale, che non ha perso la gioia di vivere”.

​Se pensi di poter essere tu la sua famiglia, fatti avanti. Sic ti sta già aspettando… con il suo sorriso. Per informazioni, inviare un messaggio whatsapp a 3478194098”