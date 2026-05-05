Travolto in strada, con la colonna vertebrale spezzata ma tanta voglia di amare: il cane Sic a Cerveteri cerca famiglia • Terzo Binario News

Condividiamo la storia di Sic, un meraviglioso cagnolone dalla vita difficile e crudele, ma che ancora oggi, nonostante non sia più autosufficiente, ha tanta voglia di regalare amore.
IL MESSAGGIO SOCIAL DEL SINDACO DI CERVETERI ELENA GUBETTI
“Vi presento Sic: un cane speciale! Il 27 dicembre 2025, nel cuore della notte, una macchina correva veloce su una strada locale, troppo veloce per fermarsi dopo aver travolto un cane. Quel cane è Sic”.
“Lasciato lì, ferito e solo, ha avuto però la fortuna di incontrare persone dal cuore grande: due ragazze si sono fermate per prime, poi altri si sono uniti, fino all’arrivo dei soccorsi. Da quel momento è iniziata la sua seconda vita. Sic ha circa 3-4 anni. La diagnosi è stata dura: la sua colonna vertebrale è spezzata e non potrà più essere completamente indipendente. Eppure, Sic non ha mai smesso di fare la cosa più incredibile… sorridere”.
“Con il suo carattere forte e indipendente, all’inizio è stato difficile per lui accettare tutto questo. Ma giorno dopo giorno ha imparato a fidarsi, ad affidarsi, ad amare di nuovo. Sic è unico, è un cane super allegro, socievole, simpatico… uno di quelli che ti riempiono la giornata solo guardandoti con i suoi occhi pieni di vita. È un cane con una disabilità, sì, ma è soprattutto un’anima che ha scelto di non arrendersi e che saprà ricambiare ogni grammo d’amore che riceverà”.
“Sic cerca una casa. Una casa vera, fatta di pazienza, amore e sorrisi. Qualcuno che sappia guardare oltre le difficoltà e vedere quello che è davvero: un cane speciale, che non ha perso la gioia di vivere”.
Se pensi di poter essere tu la sua famiglia, fatti avanti. Sic ti sta già aspettando… con il suo sorriso. Per informazioni, inviare un messaggio whatsapp a 3478194098”