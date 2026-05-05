Auto fuori strada a Bracciano, due donne soccorse ai pompieri • Terzo Binario News

Questa mattina alle ore 10 i Vigili del fuoco di Bracciano sono intervenuti in via Parigi angolo via Sutri per incidente stradale.
Una donna alla guida della sua vettura, per cause in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, ha perso il controllo del veicolo finendo rovinosamente fuori strada.
I pompieri della 25A arrivati subito sul posto hanno fatto uscire le due occupanti dall’auto, rimasta imprigionata tra la fitta vegetazione, e portate in zona sicura affidandole alle cure del personale sanitario del 118.
Successivamente hanno messo in sicurezza la vettura e l’area circostante.