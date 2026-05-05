Maxiblitz all'Aurelio dei Carabinieri, 9 arresti • Terzo Binario News

I Carabinieri della Compagnia Roma San Pietro hanno attuato un servizio coordinato di controllo del territorio nel quartiere Aurelio e nelle zone limitrofe, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il Bilancio dell’attività è di 9 persone arrestate e due denunciate alla Procura della Repubblica.

Nel corso delle attività, i Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo hanno proceduto all’arresto di due cittadini italiani e una cittadina bulgara. A seguito di una perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto complessivamente 65 g di cocaina e circa 4 g di hashish, oltre alla somma contante di 2.475 euro, ritenuta provento della pregressa attività illecita.

In un altro intervento, i Carabinieri hanno arrestato un cittadino algerino e uno egiziano subito dopo una cessione di hashish. I due, nel tentativo di dileguarsi nel traffico, hanno opposto resistenza ai militari. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire ulteriori dosi di stupefacente e un coltello da cucina.

Poco dopo, i Carabinierihanno arrestato per rapina impropria, un cittadino tunisino di 39 anni che, dopo aver sottratto lo zaino a una giovane passeggera all’interno di un fast food, ha spintonato i militari nel tentativo di fuggire.

In via della Conciliazione, i militari hanno arrestato un cittadino argentino e uno cubano responsabili di un furto di capi d’abbigliamento presso un noto esercizio commerciale della zona. Inoltre, i Carabinieri della Stazione Roma Villa Bonelli hanno rintracciato e arrestato un 42enne romano. L’uomo, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è stato condotto in carcere in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare dopo le reiterate violazioni documentate dai militari.

Denunciati un cittadino romeno, individuato tramite i sistemi di videosorveglianza come l’autore del danneggiamento della porta di un bar in piazza Rosolino Pilo, e un minore trovato in possesso di un coltello durante un posto di controllo stradale.

Infine, due attività commerciali ispezionate e sanzionate per complessivi 5.500 euro. In particolare, in un’alimentari e in un bar-gastronomia della zona, i Carabinieri hanno riscontrato carenze strutturali, la mancata attuazione delle procedure HACCP e l’assenza di tracciabilità per 5 kg di alimenti, che sono stati sequestrati.

Complessivamente sono state identificate 140 persone e controllati 65 veicoli.

Si precisa che i procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari e che, pertanto, gli indagati devono considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva.