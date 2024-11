Friedkin a Ladispoli, la Roma smentisce • Terzo Binario News

L’indiscrezione di Dagospia smentita, anche se non ufficialmente, dalla Roma sulla circostanza secondo cui Dan e Ryan Friedkin siano alloggiati alla Posta Vecchia di Ladispoli in incognito.

Da Trigoria non hanno pubblicato una nota ufficiale ma per le vie informali hanno fatto sapere che la notizia della testata di Roberto D’Agostino no trova riscontri.

Un altro elemento che confermerebbe la versione del club giallorosso, il fatto che l’albergo extralusso della Posta Vecchia è oggetto si ristrutturazione.

Sul sito ufficiale della proprietà del resort non è possibile prenotare se non da aprile 2025.