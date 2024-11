L’impegno dell’“Ilaria Alpi” di Ladispoli per la lettura • Terzo Binario News

Incontri e iniziative in occasione della campagna nazionale di #ioleggoperché: l’istituto aderisce per il quarto anno consecutivo

In questo autunno ancora impigliato nell’ultima estate, riparte l’impegno dell’I.C. “Ilaria Alpi” di

Ladispoli per la promozione alla lettura, articolato in svariate proposte didattiche all’interno

dell’ampio progetto d’istituto “Ilaria legge”.

La prima iniziativa dell’anno scolastico è la campagna nazionale #ioleggoperché.

Dal 9 al 17 novembre, chi ha piacere potrà donare tanti libri alle nostre due biblioteche scolastiche

(una per la scuola dell’Infanzia, un’altra per Primaria e Secondaria, inaugurate lo scorso maggio), e

stuzzicare l’interesse dei giovani lettori…soprattutto di chi non sa ancora di esserlo!

In che modo? È semplice, basta accompagnare figlie, nipoti e amici alle librerie con cui l’istituto si

è gemellato.

A Ladispoli:

“Scritti&Manoscritti”, in via Ancona;

“Cartelle”, in via Roma;

“Mondadori”, in viale Italia.

A Cerveteri:

“Mondadori” in Largo Almunecar.

Lettrici e lettori vanno lasciati in compagnia dei librai il tempo necessario a scegliere un bel libro;

se lo desiderano, inoltre, potranno firmare la loro donazione, servendosi di un adesivo fornito dagli

stessi negozianti.

Alla fine della campagna, i libri donati saranno registrati sulla piattaforma di #ioleggoperché e

consegnati alla scuola dalle librerie.

Perché registrati? Perché l’iniziativa è promossa dall’AIE, Associazione Italiana Editori, che a

maggio regalerà alla scuola altri libri, in aggiunta a quelli ricevuti in regalo dalle famiglie.

Durante la settimana di #ioleggoperché, si svolgerà un ricco programma di incontri in tutti e tre gli

ordini dell’I.C. “Ilaria Alpi”.

Torneranno a trovarci tante lettrici e lettori volontari ai quali siamo ormai affezionati:

Katia Cucciniello, dell’ass. “Il segreto della rosa”;

Jane Garzia e Monica Roberti dell’ass. Aperta Parentesi per le letture in inglese;

gli attori Francesco Picciotti e Francesca Villa dell’ass. Divisoperzero;

Valentina Rossi e Daniela Carucci della biblioteca comunale “Peppino Impastato”;

Irene Donini della libreria “Scritti&Manoscritti” ed Elena di Rita della cartolibreria “Cartelle”;

e poi Marianna Miceli, docente in pensione, Elisa Mangia, arteterapeuta;

Maria Pia Cedrini, scrittrice e volontaria di Nati per Leggere, Maria Rosa Amirante e Daniela

Liberata Serra, docenti, e altri che ancora si aggiungeranno.

Dunque, novembre, tempo di letture e di scuole piene di libri…

Dal 9 al 17, regalate un libro all’“Ilaria Alpi”, correte in libreria!

Maria Caterina, Francesca Romana Corsaletti, Giusy D’aniello, Giada Laganà, Maria Passaro, Antonella Silvana

Ruggiero

(referenti del progetto d’istituto “Ilaria legge”)