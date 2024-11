Tolfa e Santa Marinella al terzo successo consecutivo • Terzo Binario News

A Santa Marinella e Tolfa si chiedeva continuità e continuità c’è stata.

Infatti nella decima di andata sono arrivati due successi interni che, per quanto sofferti, hanno rilanciato le due compagini del comprensorio nella classifica del girone A di Promozione.

I rossoblù hanno battuto 2-1 il Borgo Palidoro con annesse scaramucce in campo e con lo stesso punteggio il Tolfa ha superato la Longarina Totti School allo Scoponi. E ora la classifica delle due formazioni comincia a farsi interessante: i santamarinellesi hanno raggiunto il secondo posto a quota 20 punti, a due lunghezze dalla capolista Duepigrecoroma (che ha già riposato) e in compagnia di Grifone Gialloverde e Pianoscarano; i collinari sono saliti a 15, in condominio con la Pescatori Ostia in settima posizione.

Al cospetto del Borgo Palidoro, allenato da pochi giorni dal civitavecchiese Paolo Caputo, gli uomini di Daniele Fracassa sono andato nel primo tempo a causa di una punizione ben battuta da Matteo Piano, che ha collocato la palla all’incrocio dei pali. Prima del riposo, tentativo di testa di Simone Trincia che però manca il bersaglio. Pari rimandato alla ripresa, all’11’ precisamente, e sempre con il numero 11 che con un diagonale sorprende il portiere ospite Yuri Sorcini. I padroni di casa sfruttano il momento favorevole e, nonostante un’occasione propizia fallita da Giovanni Zappalà con intervento di Simone Notari, Peppe Tabarini ci priva due volte senza esito fino al 36’ quando Samuele Cerroni di testa tramuta in gol un angolo battuto da Tabarini. Nel finale di tensione, lo stesso numero 9 rossoblù reagisce a un fallo di Federico Galluzzo e prende il cartellino rosso insieme al centrocampista della croce patriarcale. «Gara dai due volti – commenta mister Fracassa – dove nel primo tempo siamo partiti lenti. Nella ripresa c’è stata una reazione molto importante. Valerio Gentili era in panchina per pro forma, ma si è fatto trovare pronto il nuovo arrivato Augusto Buonanno che ha disputato una buona gara. Abbiamo dato continuità ottenendo la terza vittoria di fila legandoci al vertice della classifica, e questo mese ci dirà che tipo di campionato faremo».

Alla Pacifica, la squadra di Roberto Macaluso ha di fatto chiuso la partita nel primo tempo, ottenendo il terzo successo consecutivo. Vantaggio di Miguel Vittorini già al 2’ e raddoppio dal dischetto di Edoardo Fagioli al 21’. Nella ripresa altre occasioni per il Tolfa che ha colpito anche due legni mentre al 22’ hanno segnato gli ospiti con Denny Ferrandu. «Tre punti importanti – commenta Macaluso – anche se siamo stati spreconi come accade spesso subendo gol per colpa nostra. Dovevamo chiuderla e abbiamo fatto rientrare la Longarina. Vittorini al posto di Gabriele Martinelli ha fatto bene, ora speriamo in qualche arrivo dal mercato invernale».

Trasferte non semplici domenica prossima: il Santa Marinella sarà ospite del Rodolfo Morandi mentre il Tolfa sarà di scena a Tarquinia.