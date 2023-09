Fratelli d'Italia, Paolo Iarlori rappresenta Civitavecchia all'assemblea nazionale • Terzo Binario News

Martedì 12 settembre si è tenuta la riunione della Assemblea Nazionale di Fratelli d’Italia. In rappresentanza di Fratelli d’Italia di Civitavecchia ha partecipato il coordinatore cittadino Paolo Iarlori, che dichiara: “Ho partecipato alla riunione della Assemblea Nazionale di Fratelli d’Italia che si è tenuta martedì 12 settembre a Roma, la prima dopo la storica vittoria alle elezioni politiche del 24 settembre 2022: ho avuto l’onore di rappresentare Fratelli d’Italia Civitavecchia e di partecipare insieme ai dirigenti nazionali del Partito ad un fondamentale momento di confronto, aperto da una magistrale relazione del nostro Presidente Giorgia Meloni, accolta da una meritata ovazione”.

“Siamo pronti – prosegue Iarlori – a rilanciare l’azione del Partito sui territori, con una stagione di congressi territoriali che a breve ci impegnerà insieme a tutti i nostri numerosi iscritti per preparare le prossime entusiasmanti e fondamentali sfide: le elezioni amministrative di Civitavecchia e le elezioni europee del 2024, per provare a fare anche in Europa ciò che siamo riusciti a fare in Italia e che sembrava impensabile.

Forti delle nostre idee, della nostra storia, di militanti infaticabili ed appassionati, di una classe dirigente lungimirante e capace, guidata dal nostro presidente Giorgia Meloni, e, soprattutto, della fiducia e del consenso della maggioranza degli Italiani. Con la certezza di lavorare sempre per difendere gli interessi dell’Italia e degli Italiani”.