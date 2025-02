Frane ad Allumiere, Landi: "Città Metro e Regione intervengano" • Terzo Binario News

Il maltempo degli ultimi giorni che si è abbattuto su Allumiere ha provocato degli smottamenti per i quali il sindaco Luigi Landi chiede un intervento urgente a Città Metropolitana per la messa in sicurezza.

Le piogge cadute su Allumiere sono state pesanti, con i costoni di roccia finiti sull’asfalto. «I danni alla viabilità allumierasca sono stati ingenti – racconta il primo cittadino – tanto da generare una situazione di emergenza su buona parte del territorio.

Smottamenti e frane stanno compromettendo l’area, mettendo in ginocchio le già critiche strade provinciali e rendendo molte strade rurali completamente impraticabili».

Situazione talmente critica da attivare il Coc: «Il Coordinamento è operativo senza sosta già da venerdì e nonostante gli sforzi congiunti di Comune, Protezione Civile, operatori stradali della Città Metropolitana, Università Agraria, Vigili del Fuoco e qualche privato, la sistemazione non è stata completata. Le frane preesistenti, mai sistemate, si aggiungono a quelle nuove, aggravando ulteriormente la difficoltà di accesso e spostamento per i cittadini e i lavoratori».

L’aspetto grave non è l’episodio ma una pericolosità del territorio che si manifesta in modo impattante: «Il dissesto idrogeologico è un problema purtroppo trascurato da troppo tempo, è diventato ora un’emergenza che non può più essere ignorata. Il futuro del nostro bellissimo territorio con tutte le realtà agricole, di allevamento e rurali non può essere compromesso da queste situazioni. Per questo servono interventi mirati e generali a difesa del suolo e delle strade esistenti. Interventi che devono effettuare sia Città Metropolitana, da troppi anni latitante, che la Regione Lazio attraverso fondi necessari e utili per mettere in sicurezza le strade, i dissesti e i movimenti franosi e per prevenire ulteriori danni e ristabilire le condizioni di viabilità» la conclusione del sindaco Landi.