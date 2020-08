Francesca Michielin alla Marina di Civitavecchia venerdì 14 agosto - Terzo Binario News

La musica non si ferma. Francesca Michielin lo ripete in ogni occasione fin dall’inizio di questi tempi difficili e lo ribadisce anche nei primi giorni di questa estate annunciando “Spazi Sonori”, una serie di appuntamenti esclusivi che la vedranno per i prossimi mesi sui palchi allestiti, in piena sicurezza e nel rispetto delle disposizioni governative, in alcune tra le più particolari location del nostro Paese.

Agli appuntamenti già annunciati si aggiungono il 30 agosto al Mountain Future Festival di Andalo, il 31 agosto a Tolmezzo (UD), il 16 settembre all’Arena del Lago di Modena e il 18 settembre al Teatro Olimpico di Vicenza.

Dopo il debutto sold out di Torbole lo scorso 31 luglio, il successo del suo live il 6 agosto a Treviso, nel Parco di Villa Margherita e quello del 10 agosto a Udine, Francesca Michielin porterà “Spazi sonori” in tutta Italia. Il 12 agosto la cantautrice sarà a Bitonto, al Luce Music Festival e il 14 agosto a Civitavecchia. Il 27 agosto sarà la volta di Segrate (MI), Cuori Impavidi, il 30 agosto del Mountain Future Festival di Andalo e il 31 agosto suonerà a Tolmezzo (UD) all’Arena Centro Studi. Il 1 settembre sarà il momento di San Mauro Pascoli (FC) e l’8 settembre, ad ospitare questo set esclusivo, sarà l’antichissimo Teatro Romano di Fiesole (FI). L’11 settembre toccherà Acciaroli, il 16 settembre Modena per poi raggiungere il Teatro Olimpico di Vicenza, il 18 settembre.

Con due performance dal vivo speciali regalate al pubblico a fine febbraio, lanciando così i primi live in diretta streaming, e un album FEAT (STATO DI NATURA), dedicato all’importanza dell’incontro e l’unione di mondi apparentemente diversi – l’unico pubblicato coraggiosamente ad inizio lockdown, Francesca Michielin ha da subito deciso di non fermarsi e si è fatta portavoce della necessità di trovare un modo diverso di far vivere la musica in questi tempi complicati e di distanziamento.

“Ma non ho nessuna intenzione di lasciarvi soli quest’estate, – ha svelato la cantautrice suoi canali – quindi ho pensato ad alcuni appuntamenti molto speciali e intimi proprio vicino a voi.” E proprio da questa sua voglia di continuare a condividere emozioni, nasce ora Spazi Sonori, questo nuovo esclusivo viaggio musicale estivo, prodotto da Vivo Concerti.

Oltre un’ora di show con un set originale e arrangiamenti inediti, creati appositamente da Francesca attorno alle sonorità dei brani scelti. Sul palco con lei il polistrumentista Francesco Arcuri ed Ernesto Lopez alle percussioni: atmosfere electro-pop ma anche strutture melodiche dal sapore orchestrale, rock urban dalle mille sfaccettature multiculturali, ma anche drumpad e synth, per una scaletta unica che racconta la storia musicale di Francesca, dalle canzoni più famose della sua carriera ai più recenti singoli dell’ultimo album.

Nel frattempo continua a crescere l’attesa per la grande festa live prodotta da Vivo Concerti il 6 giugno 2021 a Carroponte (Sesto San Giovanni, MI), inizialmente prevista a settembre di quest’anno e posticipata per rispetto delle normative.

FRANCESCA MICHIELIN – Spazi Sonori || LE DATE:



Venerdì 14 agosto 2020 || Civitavecchia (RM) @La Vecchia Estate (Piazza della Vita)

Giovedì 27 agosto 2020 || Milano @Cuori Impavidi (Idroscalo)

Domenica 30 agosto 2020 || Andalo (TN) @ Mountain Future Festival c/o Altopiano della Paganella – NUOVA DATA

Lunedì 31 agosto 2020 || Tolmezzo (UD) @ Arena Centro Studi – NUOVA DATA

Martedì 1 settembre 2020 || San Mauro Pascoli (FC) @ Acieloaperto c/o Villa Torlonia

Martedì 8 settembre 2020 || Fiesole (FI) @ Teatro Romano

Venerdì 11 settembre 2020 || Acciaroli (SA) @ Viviamocilento c/o Arena del Mare

Mercoledì 16 settembre 2020 || Modena @ Arena del Lago – NUOVA DATA

Venerdì 18 settembre 2020 || Vicenza @ Teatro Olimpico – NUOVA DATA

