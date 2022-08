"Forza venite gente" fa un pieno di applausi meritati a Cerveteri • Terzo Binario News

Il musical su San Francesco apprezzato dal pubblico del Parco della Legnara che ospita l’Etruria Eco Festival

Come genere sembra essere caduto in disgrazia ma se proposto nella chiave giusta e in un posto affascinante come il Parco della Legnara, ecco che anche il musical torna a nuova vita.

Lo dimostra la riuscita della serata di ieri con la proposta dell’Etruria Eco Festival che ha portato “Forza venite gente”, lo spettacolo su San Francesco in tour dalla fine del 2021 in omaggio al primo spettacolo del 1981 .

Il pubblico è arrivato con comodo alla Legnara ma ne è valsa la pena perché il musical ha meritato ed è stato apprezzato come testimoniato dai canti collettivi e dagli applausi a conclusione dello spettacolo.

Momenti di teatro comico con alcuni sketch divertenti fra Pietro Berardone, padre di Francesco (Mauro Mandolini) e la Cenciosa (Giulia Gallone) con quest’ultima risultata il personaggio più apprezzato dalla platea.

Poi i balli e la musica con le voci di Santa Chiara (Giulia Cecchini) e Sorella Povertà (Benedetta Iardella) che ha risuonato con tonalità altissime offrendo performance importanti. E interessanti sono stati i ruoli del Diavolo e del Lupo interpretati rispettivamente da Massimiliano Elia e Simone Cravero.

Al centro della scena ovviamente Francesco (Stefano Dilauro) diviso nel compito tutt’altro che semplice di gestire canto e ballo.

Lo spettacolo, nel raccontare la storia del santo, non manca di momenti di riflessione come il rapporto padre-figlio, la solidarietà, la bramosia di potere e denaro, il timore di un’immagine compromessa nella Assisi del 1200: tutti aspetti che si possono sovrapporre perfettamente con i giorni nostri.

Per certi aspetti dei momenti sono stati anche commoventi, con il Diavolo che si dispiace della scomparsa di Francesco, accusando la Morte di avergli sottratto il nemico più fiero.

A spettacolo concluso, un emozionato Michele Paulicelli, autore dell’opera originale, ha ringraziato il pubblico insieme a tutti il cast.