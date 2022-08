Il Gruppo Comunale di Protezione Civile Cerveteri, attivato dalla Sala Operativa Regionale, sta intervenendo su due incendi di sterpaglie e canneto.

Uno in località Via Monte Li Pozzi, zona Due Casette e l’altro in Via di San Paolo, adiacente alla Rosa Bianca.

Sul posto i volontari del Gruppo Comunale con tre equipaggi, due moduli AIB e l’autobotte da 10.000 litri insieme ai Vigili del Fuoco.