Manziana, viaggio tra le colonne sonore di film di Hollywood e commedie musicali italiane • Terzo Binario News

Il concerto di Daniela Barra e Giovanni Maria Monti domenica alle 21.30 in piazza Tittoni

Daniela Barra, cantante e attrice partenopea, e il pianista Giovanni Maria Monti, pianista e direttore musicale di importanti musical italiani, propongono il recital “Ciak, Azione: Musica!” nell’ambito degli eventi estivi di Manziana.

Il concerto si terrà a Piazza Tittoni il 21 Agosto alle ore 21.30, e vede il sostegno dello stesso Comune, della Pro Loco di Manziana e della Università Agraria.

Il recital di Daniela Barra e Giovanni Maria Monti – già proposto al teatro Rossetti di Trieste ed numerosi contesti prestigiosi sia in Italia che all’estero- è un concerto -viaggio nelle più belle musiche da film americane e nella tradizione della commedia musicale italiana.

Dunque un brillante e spensierato viaggio musicale che rende omaggio alle intramontabili dive di Hollywood e ai grandi compositori americani: Porter, Gershwin, Mancini, ricordati – come le immagini di film che ci hanno fatto sognare – attraverso melodie come Moon River, Night and Day, Cabaret.

Il viaggio prosegue idealmente in Italia con le canzoni delle più belle commedie musicali degli anni Cinquanta: anche qui un omaggio a Kramer, Trovajoli, Morricone, solo per citarne alcuni. Uno spettacolo di musica e parole in cui l’emozione, la simpatia, il buonumore ed l’eleganza sono i veri protagonisti.

Daniela Barra è una versatile ed espressiva artista, con una carriera costellata di apprezzamenti e riconoscimenti prestigiosi, che ha scelto come luogo dove vivere proprio Manziana. Dopo un periodo nella vicina Tolfa, dove è l’icona del Festival TolfArte. Lucana di origine si è diplomata alla Scuola di Teatro “Mario Riva” di Roma nel 1988, la sua carriera tra teatro e musica si delinea definitivamente grazie al fortunato incontro artistico prima con Giorgio Albertazzi, suo maestro, e dal 1998 con Walter Maestosi, una delle grandi voci del teatro e del doppiaggio italiano, perfeziona il canto con il grande maestro tenore Carlo Napoletani e ancora prima con il celebre tenore Luigi Rumbo. Lavora come attrice radiofonica per il cinema, la radio e la televisione nazionale.

Il suo incontro particolarmente fortunato con Giovanni Maria Monti avviene grazie al compianto Walter Maestosi,. I tre allestiscono una serie di spettacoli di poesia e musica di altissimo livello, dei quali Monti è pianista e compositore di musiche originali, che porteranno in Italia e nel mondo.

Giovanni Monti, avvicinatosi alla musica sin da giovanissimo, si diploma in pianoforte, in musica corale, direzione di coro e in composizione presso il Conservatorio “Ottorino Respighi” di Latina. Nel 1991 esordisce come pianista solista e accompagnatore in Italia e all’estero. Dal 1994 alterna tale attività a quella di compositore, trascrittore e arrangiatore di brani di vario genere, dimostrando una particolare vena creativa per le musiche da commento, alcune delle quali eseguite insieme ad ascoltatissimi brani di grandi maestri (Morricone, Bacalov).