Forza Italia Civitavecchia: "Bene Magliani sul crematorio, ora convenzione con i cittadini" - Terzo Binario News

“Il limite di 2080 salme non può essere superato come ha sentenziato il Tar ma il territorio e Civitavecchia devono essere tutelati per evitare la beffa che oltre ad avere il mega forno crematorio voluto da Cozzolino e dal cerchio magico grillino, i cittadini di Civitavecchia debbano cambiare provincia pur di poter cremare i propri cari.

Il lavoro svolto dall’assessore Magliani e dal sindaco Tedesco sulla questione Altair è stato esemplare.

Adesso, fatta chiarezza sul numero di salme da cremare, l’obiettivo è quello di arrivare alla stipula di una convenzione che garantisca una quota di cremazioni riservata ai cittadini di Civitavecchia con un prezzo convenzionato, come avviene in tante altre parti in Italia”.

Questo quanto dichiara il gruppo consigliare di Forza Italia Civitavecchia.